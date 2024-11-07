Emine Erdoğan'dan Türkiye-Macaristan Dostluk Antlaşması’nın yüzüncü yılı mesajı

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Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Türkiye-Macaristan Dostluk Antlaşması’nın yüzüncü yılında, Anadolu’dan gelerek bu topraklarda ebedi istirahatgâha çekilen Gül Baba mirası etrafında buluştuk.

Her adımında tarih ve maneviyat soluyan bu mekanda, Türkiye - Macaristan dostluğunun, yüzyıllık kardeşliğimizin izlerini görmek tarifsiz bir mutluluk.

2018’de TİKA’nın destekleriyle yeniden hayat bulan bu türbe, Osmanlı’dan bugüne uzanan ortak değerlerimizin bir hatırası; saygıyla, sevgiyle paylaşılan bir emanet.

Mehmet Emin Yılmaz’ın kaleme aldığı “Gül Baba ve Osmanlı Macaristan’ında Manevi Miras” kitabı ile bu hikayeye bir parça daha eklemenin, asırlık dostluğu sözlere dökmenin heyecanını paylaştık.

Dilerim, bu anlamlı eser geleceğe de ışık tutarak, Türkiye ve Macaristan arasında nice gönül köprülerinin kurulmasına vesile olur.