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Emine Erdoğan'dan 'Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi Tanıtım Programı' paylaşımı

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#Emine Erdoğan#Türkiye Gastronomi Liseleri#Proje Tanıtımı
Emine Erdoğandan Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi Tanıtım Programı paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2025 10:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün katıldığı Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi Tanıtım Programı'na ilişkin paylaşım yaptı.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'nun kadim sofrası, şimdi gençlerin ellerinde dünyaya açılıyor. Gastronomi Liseleri ile dilerim mutfağımız, sadece damakta değil, kültürde, sanatta ve dünyada hak ettiği yeri bulur. Bu güzel başlangıç, ülkemizin sesi, sofraların ortak dili olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Gastronomi Liseleri Projesi Tanıtım Programı'na ilişkin görüntülere de yer verildi.

 

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#Emine Erdoğan#Türkiye Gastronomi Liseleri#Proje Tanıtımı

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