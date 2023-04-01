Emine Erdoğan'dan Türkevi'nde art arda önemli görüşmeler

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Twitter hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, "BM Uluslararası Göç Organizasyonu (IOM) Genel Direktörü António Vitorino ile Türkevi'nde bir araya geldik. Sayın Vitorino, 6 Şubat depremleri ile ilgili gözlemlerini paylaşarak, taziye dileklerini iletti. IOM'un afetin hemen ardından tüm ekiplerini seferber ederek, hem sahada hem de ayni olarak gösterdiği dayanışmayı unutmayacağız. Türkiye'nin vicdan ve merhamet odaklı insani yardım tutumunun önemini vurgulayan Sayın Direktör ile mülteci ve göç hususu üzerine de fikir alışverişinde bulunduk. Çözümün ancak ortak çaba ve emekle sağlanacağı noktasında aynı görüşteyiz. Destekleri için teşekkür ediyorum." dedi.

"30 MART TECRÜBEMİZİ PAYLAŞTIK"

Sırbistan Devlet Başkanı'nın değerli eşi Tamara Vučić ile görüşen Emine Erdoğan, Twitter paylaşımında "Bilhassa 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü BM Özel Oturumu'na katılmak için New York'a gelen Sırbistan Devlet Başkanı'nın değerli eşi Tamara Vučić ile buluştuk. Kendilerini Türkevi'nde ağırlamaktan mutluluk duydum. Sıfır Atık projemizle 2017'den bugüne atık yönetiminde elde edilen kazanımları ve 30 Mart tecrübemizi paylaştık. İklim krizine karşı her ülkenin eşit bir şekilde çözümün bir parçası olması yönünde ortak görüş belirttik. Bayan Vučić’in Sıfır Atık hareketinin önemine binaen destekleriyle mücadelenin bir parçası olacağına inancım tam. Taziye dilekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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UNICEF İCRA DİREKTÖRÜ CATHERINA RUSSELL İLE GÖRÜŞTÜ

Emine Erdoğan, Vučić ile yaptığı görüşmenin ardından UNICEF İcra Direktörü Catherina Russell ile görüştü. Emine Erdoğan paylaşımda "UNICEF İcra Direktörü Catherina Russell'ı Türkevi'nde ağırlamaktan memnun oldum. UNICEF İstanbul Küresel Ofisi kurulması yönünde imzalanan anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemiz için son derece önem arz eden bu gelişmenin, UNICEF ile küresel iş birliklerini artıracağına inanıyorum. Bu vesileyle, Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı da imzalayarak desteğini belirten Bayan Russell'a gelecek nesillerimiz adına teşekkür ediyorum. Her çocuğun daha temiz ve yaşanabilir bir dünya umudu olsun diye mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.