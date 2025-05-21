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Emine Erdoğan'dan Türk Mutfağı Haftası paylaşımı

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#Emine Erdoğan#Türk Mutfağı Haftası#Sosyal Medya
Emine Erdoğandan Türk Mutfağı Haftası paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2025 10:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Türk Mutfağı Klasikleri temasıyla 4’üncü kez kutladığımız 21–27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası’nı gönülden tebrik ediyorum. Bizi geçmişe bağlayan, geleceğe taşıyan birer kültür köprüsü olan asırlık reçetelerimizi, bu yıl da dünyayla buluşturacak olmak ülkemiz adına tarifsiz bir mutluluk.' dedi.

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Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şu şekilde:

Kokusu da tadı da çocukluğumuzu hatırlatan Türk Mutfağı…

Binlerce yıllık geçmişiyle, toprağın bereketini, kültürümüzün zenginliğini ve insanımızın gönül cömertliğini sofralara taşıyan eşsiz bir miras.

“Türk Mutfağı Klasikleri” temasıyla 4’üncü kez kutladığımız 21–27 Mayıs Türk MutfağıHaftası’nı gönülden tebrik ediyorum.

Bizi geçmişe bağlayan, geleceğe taşıyan birer kültür köprüsü olan asırlık reçetelerimizi, bu yıl da dünyayla buluşturacak olmak ülkemiz adına tarifsiz bir mutluluk.

Yurt dışındaki temsilciliklerimizde düzenlenecek etkinliklerle, Türk mutfağının evrensel diliyle, farklı kültürler, dostluk sofrasında birleşecek.

81 ilimizde ise her yörenin kendine has lezzetleri yeniden gün yüzüne çıkacak.

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Bu anlamlı hafta vesilesiyle tariflerimizi tanıyan herkesin, mutfağımızın taşıdığı derin anlamları da hissedebilmesini temenni ediyorum.

Ve elbette, gelenekten geleceğe uzanan bu kıymetli emanetin; sağlıkla, sürdürülebilirlikle ve sevgiyle yaşatılmasını diliyorum.

Sofralarımızdan bereket, kültürümüzden birlik eksik olmasın.

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#Emine Erdoğan#Türk Mutfağı Haftası#Sosyal Medya

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