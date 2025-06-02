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Emine Erdoğan'dan Türk Kızılay'a kurban bağışı

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#Türk Kızılayı#Emine Erdoğan#Kurban Bağışı
Emine Erdoğandan Türk Kızılaya kurban bağışı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 17:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Kızılay'ına kurban bağışında bulunarak "Mazlum coğrafyalara yapılan her bir yardım umut olmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı kabul etti. Görüşmede, Emine Erdoğan, kurban vekâletini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'a teslim etti.

“HER YARDIM UMUT OLMAYA DEVAM EDİYOR”

Türk Kızılay'ın yürüttüğü insani yardım faaliyetlerini her platformda destekleyen Emine Erdoğan, ulusal ve uluslararası insani yardımın önemine vurgu yaparak mazlum coğrafyalara yapılan her bir yardımın umut olmaya devam ettiğini belirtti. 

Görüşmede, Türk Kızılay'ın ulusal ve uluslararası çalışmaları hakkında bilgi veren Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz ise Türk Kızılay'a desteği için teşekkür ettiği Emine Erdoğan'a, günün anısına üzerinde "Hilal-i Ahmer Çiçek Günü"nü anlatan eski zamanlara ait fotoğrafların yer aldığı tablo hediye etti.

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TÜRK KIZILAY'I GIDAN VE MADDİ DESTEK SAĞLIYOR 

Türk Kızılay, bu yıl da "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla başlattığı kampanyayla Gazze-Filistin başta olmak üzere Türkiye dahil 23 ülkede milyonlarca kişiye ulaşmayı hedefliyor.
Kızılay, kurban vekâleti bağışlarıyla hem yurt içindeki hem de dışındaki ihtiyaç sahiplerine gıda ve maddi destek sağlıyor.

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#Türk Kızılayı#Emine Erdoğan#Kurban Bağışı

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