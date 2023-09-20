×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan'dan tüm ülkelere 'sıfır atık' çağrısı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Sıfır Atık#BM
Emine Erdoğandan tüm ülkelere sıfır atık çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 10:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında tüm ülkelere sıfır atık çağrısında bulunarak "İklim değişikliği ile mücadelede ortak evimiz dünyayı ancak her ülke eşit bir şekilde çözümün parçası olursa koruyabiliriz. Tüm ülkeleri ve sivil toplum kuruluşlarını sıfır atık hareketine destek vermeye davet ediyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu hitabında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dünyaya Sıfır Atık çağrısında bulundu.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi “Dünya 5’ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür.”

Emine Erdoğandan tüm ülkelere sıfır atık çağrısı

İklim değişikliği ile mücadelede ortak evimiz dünyayı ancak her ülke eşit bir şekilde çözümün parçası olursa koruyabiliriz.

Bu nedenle tüm ülkeleri ve sivil toplum kuruluşlarını sıfır atık hareketine destek vermeye davet ediyoruz. #DünyaOrtakEvimiz

Emine Erdoğandan tüm ülkelere sıfır atık çağrısı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Sıfır Atık#BM

BAKMADAN GEÇME!