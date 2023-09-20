Emine Erdoğan'dan tüm ülkelere 'sıfır atık' çağrısı

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Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu hitabında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dünyaya Sıfır Atık çağrısında bulundu.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi “Dünya 5’ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür.”

İklim değişikliği ile mücadelede ortak evimiz dünyayı ancak her ülke eşit bir şekilde çözümün parçası olursa koruyabiliriz.

Bu nedenle tüm ülkeleri ve sivil toplum kuruluşlarını sıfır atık hareketine destek vermeye davet ediyoruz. #DünyaOrtakEvimiz