Emine Erdoğan'dan TSK'nın ilk kadın amirali olan Gökçen Fırat’a tebrik

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan,Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ilk kadın amirali olan Gökçen Fırat’ı Twitter'dan yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"2023 Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında, tuğamiralliğe terfi ederek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ilk kadın amirali olan Gökçen Fırat’ı yürekten tebrik ediyorum. Kadın gücünün hayatın her alanında, her meslekte başarı ve kararlılıkla var olduğuna bir kez daha şahit olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duydum. Görevinde muvaffakiyetler diliyorum."