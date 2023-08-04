×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan'dan TSK'nın ilk kadın amirali olan Gökçen Fırat’a tebrik

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Recep Tayyip Erdoğan#Gökçen Fırat
Emine Erdoğandan TSKnın ilk kadın amirali olan Gökçen Fırat’a tebrik
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 23:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "2023 Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında, tuğamiralliğe terfi ederek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ilk kadın amirali olan Gökçen Fırat’ı yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan,Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ilk kadın amirali olan Gökçen Fırat’ı Twitter'dan yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"2023 Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında, tuğamiralliğe terfi ederek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ilk kadın amirali olan Gökçen Fırat’ı yürekten tebrik ediyorum. Kadın gücünün hayatın her alanında, her meslekte başarı ve kararlılıkla var olduğuna bir kez daha şahit olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duydum. Görevinde muvaffakiyetler diliyorum."

Gözden KaçmasınSon dakika... Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı: Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak oldu... İşte, Yaş kararları tam liste detaylarıSon dakika... Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı: Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak oldu... İşte, Yaş kararları tam liste detaylarıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınGökçen Fırat kimdir, kaç yaşında, nereli İlk kadın Amiral Gökçen Fırat hakkında bilgilerGökçen Fırat kimdir, kaç yaşında, nereli? İlk kadın Amiral Gökçen Fırat hakkında bilgilerHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Recep Tayyip Erdoğan#Gökçen Fırat

BAKMADAN GEÇME!