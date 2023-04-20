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Emine Erdoğan’dan Topkapı Sarayı paylaşımı: Ne kadar saadet duysak az

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#Emine Erdoğan#Topkapı Sarayı#Açılış
Emine Erdoğan’dan Topkapı Sarayı paylaşımı: Ne kadar saadet duysak az
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2023 19:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan birimlerin açılış programına katıldı.

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Emine Erdoğan’ın, Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Açılış kurdelesini kestiğimiz, Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Dairesi'nin ve restorasyonu tamamlanan diğer bölümlerin hayırlı olmasını diliyorum.

Emine Erdoğan’dan Topkapı Sarayı paylaşımı: Ne kadar saadet duysak az

Peygamber Efendimizin ve pek çok Peygamberimizin Kutsal Emanetleri, 500 yılı aşkındır Topkapı Sarayı'nda muhafaza ediliyor.

Emine Erdoğan’dan Topkapı Sarayı paylaşımı: Ne kadar saadet duysak az

Bu vesileyle arife günü, Hz. Peygamberimizin yadigârlarının bereketini, maneviyatını hissetme şerefine nail olduk. Ne kadar saadet duysak az.

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Emine Erdoğan’dan Topkapı Sarayı paylaşımı: Ne kadar saadet duysak az

Devlet, medeniyet, sanat ve insanlık tasavvurumuzu anlatan şaheserlerin, aydınlığa inanan gönüllere ışık olmaya devam edeceğine inanıyorum.

 

 

 

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#Emine Erdoğan#Topkapı Sarayı#Açılış

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