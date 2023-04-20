Emine Erdoğan’dan Topkapı Sarayı paylaşımı: Ne kadar saadet duysak az

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Emine Erdoğan’ın, Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Açılış kurdelesini kestiğimiz, Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Dairesi'nin ve restorasyonu tamamlanan diğer bölümlerin hayırlı olmasını diliyorum.

Peygamber Efendimizin ve pek çok Peygamberimizin Kutsal Emanetleri, 500 yılı aşkındır Topkapı Sarayı'nda muhafaza ediliyor.

Bu vesileyle arife günü, Hz. Peygamberimizin yadigârlarının bereketini, maneviyatını hissetme şerefine nail olduk. Ne kadar saadet duysak az.

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Devlet, medeniyet, sanat ve insanlık tasavvurumuzu anlatan şaheserlerin, aydınlığa inanan gönüllere ışık olmaya devam edeceğine inanıyorum.