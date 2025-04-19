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Emine Erdoğan'dan TOGEM-DER'in Cemre Çarşısı ile ilgili paylaşım

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#Emine Erdoğan#TOGEM-DER#Cemre Çarşısı
Emine Erdoğandan TOGEM-DERin Cemre Çarşısı ile ilgili paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2025 10:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğince (TOGEM-DER) açılan Cemre Çarşısı ile ilgili paylaşım yaptı.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İyilikle yoğrulan bu güzel birlikteliğin, daha nice yürekte yankı bulmasını diliyorum. Dayanışma büyüsün, gönüller daima bir olsun." ifadelerini kullandı.

"İyilikle Buluşma" etiketiyle yapılan paylaşımda, Cemre Çarşısı'ndan görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

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#Emine Erdoğan#TOGEM-DER#Cemre Çarşısı

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