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Emine Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı

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#TEKNOFEST#Emine Erdoğan#Teknofest
Emine Erdoğandan TEKNOFEST paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2023 15:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e ilişkin paylaşımda bulundu.

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Emine Erdoğan, Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'e dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Vatanına sevdalı bilim insanları, mühendisleri, münevverleri, girişimcileri olarak, Türkiye Yüzyılı'nı TEKNOFEST gençleri inşa edecek. Yolunuz açık olsun." ifadesini kullandı.

Erdoğan, TEKNOFEST görüntüleriyle derlenen bir videoya da paylaşımında yer verdi.

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#TEKNOFEST#Emine Erdoğan#Teknofest

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