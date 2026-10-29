×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan'dan TDT Zirvesi paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Türk Devletleri Teşkilatı#Zirve
Emine Erdoğandan TDT Zirvesi paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2026 20:52

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13'üncü Zirvesi kapsamında düzenlenen programlara ilişkin, "Bu anlamlı buluşmanın köklü dostluğumuzun ve ortak değerlerimizin kalıcı bir nişanesi olmasını temenni ediyorum" dedi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Zirvesi vesilesiyle ülkemizde ağırladığımız liderler ve değerli eşleriyle birlikte Beştepe Millet Ormanı'nın açılışını gerçekleştirmekten mutluluk duyduk. Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nda yer alan kardeş ülkelerimizin otağlarını ziyaret ettik. Devamında Malazgirt Gösteri Merkezi'nde, Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan destansı yolculuğunu anlatan 'Atların Dansı: Diriliş Ateşi' gösterisini beğeniyle izledik. Bu anlamlı buluşmanın köklü dostluğumuzun ve ortak değerlerimizin kalıcı bir nişanesi olmasını temenni ediyorum."

Gözden KaçmasınEmine Erdoğandan Cumhuriyet Bayramı ve TDT Zirvesi kapsamındaki resmi yemeğe ilişkin paylaşımEmine Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı ve TDT Zirvesi kapsamındaki resmi yemeğe ilişkin paylaşımHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Türk Devletleri Teşkilatı#Zirve

BAKMADAN GEÇME!