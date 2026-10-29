Emine Erdoğan'dan TDT Zirvesi paylaşımı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Zirvesi vesilesiyle ülkemizde ağırladığımız liderler ve değerli eşleriyle birlikte Beştepe Millet Ormanı'nın açılışını gerçekleştirmekten mutluluk duyduk. Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nda yer alan kardeş ülkelerimizin otağlarını ziyaret ettik. Devamında Malazgirt Gösteri Merkezi'nde, Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan destansı yolculuğunu anlatan 'Atların Dansı: Diriliş Ateşi' gösterisini beğeniyle izledik. Bu anlamlı buluşmanın köklü dostluğumuzun ve ortak değerlerimizin kalıcı bir nişanesi olmasını temenni ediyorum."