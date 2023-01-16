Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler Vakfı paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Şule Yüksel Şenler Vakfı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Emine Erdoğandan Şule Yüksel Şenler Vakfı paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 17:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, açılışı gerçekleştirilen Şule Yüksel Şenler Vakfı hizmet binasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Haberin Devamı

 

Emine Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

Açılışını gerçekleştirdiğimiz Şule Yüksel Şenler Vakfı hizmet binası, inanç uğruna verilen mücadele yolculuğunu anlatıyor. Bu toprakların yetiştirdiği en büyük değerlerden olan Şule Yüksel Şenler'in emaneti bu özel mekânın da onun gibi zamansız bir kılavuz olacağına inanıyorum.

Kütüphanesi, okuma salonu, moda ve bilişim atölyesiyle vakıf binası, Şenler’in vasiyetindeki gibi gençlerimize eğitim yuvası olacak. Hak arayışının nasıl haklılığını kaybetmeden sürdürülebileceğini öğreten Şenler'den ilhamla açtığı yolda yürümeye devam edeceğiz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Şule Yüksel Şenler Vakfı#Cumhurbaşkanı Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!

Günde 85 kez telefonumuza bakıyoruz Sürekli gelen bildirimler bizi strese sokuyor... Nasıl kurtulacağız bu dertten

Günde 85 kez telefonumuza bakıyoruz! Sürekli gelen bildirimler bizi strese sokuyor... Nasıl kurtulacağız bu dertten?

#Akıllı Telefon
55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım

55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... 'İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım'

#Olivia Hussey
Beyazlayan saçların sorumlusu sadece yıllar mı Filmlerdeki gibi bir gecede saç beyazlar mı

Beyazlayan saçların sorumlusu sadece yıllar mı? Filmlerdeki gibi bir gecede saç beyazlar mı?

#Saç Beyazlaması