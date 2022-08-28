Emine Erdoğan’dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı

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Emine Erdoğan’ın Twitter’dan yaptığı açıklama şu şekilde:
Adalet mücadelesiyle ilham ve rehber olduğu hayatlarda var olmayı sürdüren Şule Yüksel Şenler’i vefatının 3. yıl dönümünde özlem ve rahmet ile anıyorum.
Fikirleri ve hikâyesi, her çağda idealleri olan insanlara ışık olacak.
Adalet mücadelesiyle ilham ve rehber olduğu hayatlarda var olmayı sürdüren #ŞuleYükselŞenler’i vefatının 3. yıl dönümünde özlem ve rahmet ile anıyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 28, 2022
Fikirleri ve hikâyesi, her çağda idealleri olan insanlara ışık olacak. pic.twitter.com/3LfgSLhsi0