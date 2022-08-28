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Emine Erdoğan’dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı

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#Emine Erdoğan#Şule Yüksel Şenler#Sosyal Medya
Emine Erdoğan’dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 13:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler’in vefatının 3. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir anma mesajı paylaştı.

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Emine Erdoğan’ın Twitter’dan yaptığı açıklama şu şekilde:

Adalet mücadelesiyle ilham ve rehber olduğu hayatlarda var olmayı sürdüren Şule Yüksel Şenler’i vefatının 3. yıl dönümünde özlem ve rahmet ile anıyorum.
Fikirleri ve hikâyesi, her çağda idealleri olan insanlara ışık olacak.

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#Emine Erdoğan#Şule Yüksel Şenler#Sosyal Medya

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