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Emine ErdoÄŸan'dan 'Su VerimliliÄŸi SeferberliÄŸi' paylaÅŸÄ±mÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Emine ErdoÄŸan#Su VerimliliÄŸi SeferberliÄŸi#Su
Emine ErdoÄŸandan Su VerimliliÄŸi SeferberliÄŸi paylaÅŸÄ±mÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 24, 2026 11:04

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan, Su VerimliliÄŸi SeferberliÄŸi kapsamÄ±nda hayata geÃ§irilen 'Su VerimliliÄŸi Bilgi Sistemi ve Belgelendirme SÃ¼reci'ne iliÅŸkin paylaÅŸÄ±m yaptÄ±.

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Emine ErdoÄŸan, sanal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Su VerimliliÄŸi SeferberliÄŸi, Su kaynaklarÄ±mÄ±zÄ±n korunmasÄ± adÄ±na baÅŸlatÄ±lan gÃ¼Ã§lÃ¼ bir dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m hareketinin ilk adÄ±mÄ±. Bu kapsamda hayata geÃ§irilen 'Su VerimliliÄŸi Bilgi Sistemi ve Belgelendirme SÃ¼reci'nin, suyun her damlasÄ±nÄ± koruyan yaklaÅŸÄ±mÄ± her alanda daha da gÃ¼Ã§lendireceÄŸine inanÄ±yorum. Suyun bereketini koruyan bu anlamlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir geleceÄŸin inÅŸasÄ±na katkÄ± sunmasÄ±nÄ± temenni ediyorum" dedi.

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Emine ErdoÄŸandan Su VerimliliÄŸi SeferberliÄŸi paylaÅŸÄ±mÄ±

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