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Emine Erdoğan'dan Su Verimliliği Seferberliği mesajı

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#Emine Erdoğan#Su Verimliliği Seferberliği#İklim
Emine Erdoğandan Su Verimliliği Seferberliği mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 17:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile ilgili olarak, 'Su kaynaklarımızın korunmasında ve verimli şekilde kullanılmasında pusulamız olacak.' dedi.

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Emine Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Su Verimliliği Seferberliği'nin yol haritasını oluşturan önemli bir adım daha hayata geçirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın (2023-2033) hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Strateji Belgesi, su kaynaklarımızın korunmasında ve verimli şekilde kullanılmasında pusulamız olacak.

Her vatandaşımızın bu doğrultuda, Eylem Planı'nda belirtilen stratejileri hayata geçireceğine ve suyumuza sahip çıkacağına yürekten inanıyorum.

Emine Erdoğandan Su Verimliliği Seferberliği mesajı

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#Emine Erdoğan#Su Verimliliği Seferberliği#İklim

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