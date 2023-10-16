×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan'dan Su Verimliliği seferberliği çağrısı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#İklim#Su
Emine Erdoğandan Su Verimliliği seferberliği çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 14:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan su kaynaklarını korumanın önemine dikkat çekerken, 'Suyumuza sahip çıkalım, gıdamızı koruyalım. “Gıdada sıfır kayıp” anlayışını benimseyerek, Su Verimliliği seferberliği hedefleri doğrultusunda hareket edelim.' dedi.

Haberin Devamı

Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şu şekilde:

Sıfır Atık hareketinin başlıca hedefi olan sürdürülebilir yaşamın özü, gıdalarımızı ve su kaynaklarımızı korumaktır.

Sularımız, iklim değişikliği, nüfus artışı, kentleşme ve çatışmaların tehdidi altında.

Her bir kayıp, insanlığı küresel gıda krizine bir adım daha yaklaştırıyor.

Önüne geçmek için bugünden “gıdada sıfır kayıp” anlayışını benimseyerek, Su Verimliliği seferberliği hedefleri doğrultusunda hareket edelim.

Suyumuza sahip çıkalım, gıdamızı koruyalım.

Su hayattır, su gıda demektir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#İklim#Su

BAKMADAN GEÇME!