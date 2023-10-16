Emine Erdoğan'dan Su Verimliliği seferberliği çağrısı

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Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şu şekilde:

Sıfır Atık hareketinin başlıca hedefi olan sürdürülebilir yaşamın özü, gıdalarımızı ve su kaynaklarımızı korumaktır.

Sularımız, iklim değişikliği, nüfus artışı, kentleşme ve çatışmaların tehdidi altında.

Her bir kayıp, insanlığı küresel gıda krizine bir adım daha yaklaştırıyor.

Önüne geçmek için bugünden “gıdada sıfır kayıp” anlayışını benimseyerek, Su Verimliliği seferberliği hedefleri doğrultusunda hareket edelim.

Suyumuza sahip çıkalım, gıdamızı koruyalım.

Su hayattır, su gıda demektir.