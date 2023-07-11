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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'dan Srebrenitsa Katliamı mesajı: Unutmayacağız, unutturmayacağız

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#Srebrenitsa#Twitter#Emine Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğandan Srebrenitsa Katliamı mesajı: Unutmayacağız, unutturmayacağız
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 10:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Srebrenitsa Katliamı'nın yirmi sekizinci yılı nedeniyle Twitter'dan mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bir daha benzer vahşetler yaşamamak için Srebrenitsa’yı asla unutmayacağız, unutturmayacağız.' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Srebrenitsa Katliamı nedeniyle sosyal medya hesabın yaptığı paylaşımda, 'İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Srebrenitsa Soykırımı’nın 28’inci yıl dönümünde şehitlerimizin kederli aileleri ve tüm Boşnak kardeşlerime en içten taziyelerimi sunuyorum. Bir daha benzer vahşetler yaşamamak için Srebrenitsa’yı asla unutmayacağız, unutturmayacağız.' ifadelerini kullandı.

'DÜNYA BİR DAHA ASLA BÖYLE BİR İNSANLIK AYIBINA SAHNE OLMASIN'

Emine Erdoğan ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Dilerim ki, Dünya bir daha asla böyle bir insanlık ayıbına sahne olmasın.' dedi.

Emine Erdoğan ayrıca, '28 yıl önce Srebrenitsa’dan yükselen feryatlar, kulaklarımızda çınlamaya devam ediyor. Yüreklere acı, tarihe kara bir leke olarak kazınan soykırımda hayatını kaybeden Boşnak kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyor, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum.' ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğandan Srebrenitsa Katliamı mesajı: Unutmayacağız, unutturmayacağız

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#Srebrenitsa#Twitter#Emine Erdoğan

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