Emine Erdoğan'dan Srebrenitsa katliamı mesajı

İşte Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...
Srebrenitsa’da 27 yıl önce toprağa gömülen insanlık, vicdan ve merhametti. Ne Boşnak annelerin acı feryadını ne de babalarının canice hayattan koparılışını izleyen çocukları unutmayacağız.
Soykırımda hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum.
Srebrenitsa’da 27 yıl önce toprağa gömülen insanlık, vicdan ve merhametti. Ne Boşnak annelerin acı feryadını ne de babalarının canice hayattan koparılışını izleyen çocukları unutmayacağız.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 11, 2022
Soykırımda hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. #SrebrenitsaKatliamı pic.twitter.com/I1N1HdfQnV