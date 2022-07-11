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Emine Erdoğan'dan Srebrenitsa katliamı mesajı

#Srebrenitsa#Emine Erdoğan#Katliam
Emine Erdoğandan Srebrenitsa katliamı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından Srebrenitsa katliamının 27. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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İşte Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...

Srebrenitsa’da 27 yıl önce toprağa gömülen insanlık, vicdan ve merhametti. Ne Boşnak annelerin acı feryadını ne de babalarının canice hayattan koparılışını izleyen çocukları unutmayacağız.

Soykırımda hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum.

 

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#Srebrenitsa#Emine Erdoğan#Katliam

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