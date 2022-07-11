Emine Erdoğan'dan Srebrenitsa katliamı mesajı

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İşte Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...

Srebrenitsa’da 27 yıl önce toprağa gömülen insanlık, vicdan ve merhametti. Ne Boşnak annelerin acı feryadını ne de babalarının canice hayattan koparılışını izleyen çocukları unutmayacağız.

Soykırımda hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum.