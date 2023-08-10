Emine Erdoğan'dan somut kültür mirası mesajı

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Emine Erdoğan'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şu şekilde:
Bugün, kilidi hayırseverlikle, iyilikle kırılan gönül kapılarından sanatımızla, edebiyatımızla, sözümüz ve sazımızla geçme günüdür.
Somut kültür mirasımız, insanlığın yeryüzündeki hikâyesinin hakikatle yazılmasına katkı sağlayacaktır.
Bugün, kilidi hayırseverlikle, iyilikle kırılan gönül kapılarından sanatımızla, edebiyatımızla, sözümüz ve sazımızla geçme günüdür.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 10, 2023
Somut kültür mirasımız, insanlığın yeryüzündeki hikâyesinin hakikatle yazılmasına katkı sağlayacaktır.
📍Yüzyılın Anıları Geçmişten Günümüze… pic.twitter.com/4VajZ9NOEP