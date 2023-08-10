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Emine Erdoğan'dan somut kültür mirası mesajı

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#Emine Erdoğan#Kültür#Tarih
Emine Erdoğandan somut kültür mirası mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 13:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Somut kültür mirasımız, insanlığın yeryüzündeki hikâyesinin hakikatle yazılmasına katkı sağlayacaktır.' dedi.

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Emine Erdoğan'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şu şekilde:

Bugün, kilidi hayırseverlikle, iyilikle kırılan gönül kapılarından sanatımızla, edebiyatımızla, sözümüz ve sazımızla geçme günüdür.

Somut kültür mirasımız, insanlığın yeryüzündeki hikâyesinin hakikatle yazılmasına katkı sağlayacaktır.

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#Emine Erdoğan#Kültür#Tarih

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