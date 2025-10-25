×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan'dan "Siirtlilerle Buluşma" programına ilişkin paylaşım

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Sosyal Medya#Kültürel Miras
Emine Erdoğandan Siirtlilerle Buluşma programına ilişkin paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2025 10:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Siirtlilerle Buluşma" programına ilişkin paylaşımda bulundu.

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Siirt, başlı başına yaşayan bir kültür mirasıdır. Bize düşen ise bu mirası layıkıyla ele almaktır. Değerlerimizi koruyarak, birlik ve kardeşlik ile yürümeyi diliyorum. Nice buluşmada, aynı gönül ikliminde yan yana olmak temennisiyle." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, programa ilişkin bir videoya da yer verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Sosyal Medya#Kültürel Miras

BAKMADAN GEÇME!