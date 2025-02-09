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Emine Erdoğan'dan 'sigara' uyarısı: Toplumun ve doğanın geleceğini tehdit ediyor

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#Emine Erdoğan#Sigara#9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü
Emine Erdoğandan sigara uyarısı: Toplumun ve doğanın geleceğini tehdit ediyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 11:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, sigaranın sadece bireysel sağlığı değil, toplumun ve doğanın geleceğini de tehdit ettiğini belirtti.

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Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Sigara ve elektronik sigara, yalnızca bireysel sağlığı değil, toplumumuzun ve doğanın geleceğini de tehdit ediyor.

Pasif içicilik, çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlığını riske atarken, doğaya atılan izmaritler ile kimyasal atıklar ekosisteme geri dönüşü olmayan zararlar veriyor.

Bugün, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nün, sağlıklı nesiller, temiz bir çevre ve sürdürülebilir yarınlar için başlangıç adımı olmasını diliyorum.

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#Emine Erdoğan#Sigara#9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü

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