×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Vakfı'na teşekkür

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Van Gölü#Çevre Koruma
Emine Erdoğandan Sıfır Atık Vakfına teşekkür
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2026 15:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Vakfı'nın Van Gölü Havzası koruma çalışmalarına ilişkin teşekkür mesajı paylaştı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Van Gölü, eşsiz mavisiyle ülkemizin en kıymetli doğal hazinelerinden biri. Bu güzelliği korumak, su kaynaklarımıza ve tabiatımıza sahip çıkmak artık bir tercih değil, gelecek nesillere karşı yerine getirmemiz gereken ortak bir vazifedir. Emeğiyle bu büyük çevre seferberliğine güç veren tüm kurum ve kuruluşlarımız ile çevre dostlarına gönülden teşekkür ediyorum. Hep birlikte koruyalım, hep birlikte yaşatalım" dedi.

Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda atık su yönetimi, dip çamuru temizliği ve kaçak yapılaşmayla mücadele amacıyla 2021 yılında hayata geçirildi. Dip çamuru temizliğinden arıtma tesislerinin entegrasyonuna, kıyı şeritlerinden dere yataklarına kadar birçok alanda çalışmayı içeren projeyle bölgenin ekolojik geleceğinin güvence altına alınması hedefleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Van Gölü#Çevre Koruma

BAKMADAN GEÇME!