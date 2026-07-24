Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Vakfı'na teşekkür

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Van Gölü, eşsiz mavisiyle ülkemizin en kıymetli doğal hazinelerinden biri. Bu güzelliği korumak, su kaynaklarımıza ve tabiatımıza sahip çıkmak artık bir tercih değil, gelecek nesillere karşı yerine getirmemiz gereken ortak bir vazifedir. Emeğiyle bu büyük çevre seferberliğine güç veren tüm kurum ve kuruluşlarımız ile çevre dostlarına gönülden teşekkür ediyorum. Hep birlikte koruyalım, hep birlikte yaşatalım" dedi.

Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda atık su yönetimi, dip çamuru temizliği ve kaçak yapılaşmayla mücadele amacıyla 2021 yılında hayata geçirildi. Dip çamuru temizliğinden arıtma tesislerinin entegrasyonuna, kıyı şeritlerinden dere yataklarına kadar birçok alanda çalışmayı içeren projeyle bölgenin ekolojik geleceğinin güvence altına alınması hedefleniyor.