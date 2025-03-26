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Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Sergisi paylaşımı

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#Emine Erdoğan#Sıfır Atık#Sergi
Emine Erdoğandan Sıfır Atık Sergisi paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 20:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 27 Mart'ta gerçekleşecek '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü Özel Etkinliği'nde konuşma yapmak üzere geldiği New York'ta Amerika Maarif Okulu öğrencilerinin hazırladığı Sıfır Atık Sergisi'ni ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türkevi'nde, Amerika Maarif Okulu'nun değerli öğrencilerinin hazırladığı Sıfır Atık Sergisi'ni ziyaret ettim. Genç yüreklerin doğaya duyduğu sevgiyi, emeğin sanata dönüşümünü ve sürdürülebilir bir dünya için verdikleri mesajları görmek, geleceğe dair umudumu tazeledi. 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nü eserleriyle kutlayan ve Sıfır Atık hareketine sahip çıkan çocuklarımızı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

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#Emine Erdoğan#Sıfır Atık#Sergi

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