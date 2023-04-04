Emine Erdoğan'dan 'Sıfır Atık' paylaşımı: Aziz milletimize teşekkür ediyorum

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:

New York seyahatimizden geriye dostluk, kardeşlik ve güzel duygular kaldı.

Sıfır Atık projemizin elde ettiği başarının mimarları; ev atıklarını kompost ile dönüştüren kadınlarımıza, geleceğine atıksız bir yaşam felsefesini savunarak sahip çıkan gençlerimize, geçmişinden aldığı ilhamla tabiata hürmeti seçen aziz milletimize teşekkür ediyorum.