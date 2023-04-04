Emine Erdoğan'dan 'Sıfır Atık' paylaşımı: Aziz milletimize teşekkür ediyorum

Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:
New York seyahatimizden geriye dostluk, kardeşlik ve güzel duygular kaldı.
Sıfır Atık projemizin elde ettiği başarının mimarları; ev atıklarını kompost ile dönüştüren kadınlarımıza, geleceğine atıksız bir yaşam felsefesini savunarak sahip çıkan gençlerimize, geçmişinden aldığı ilhamla tabiata hürmeti seçen aziz milletimize teşekkür ediyorum.
New York seyahatimizden geriye dostluk, kardeşlik ve güzel duygular kaldı. #SıfırAtık projemizin elde ettiği başarının mimarları; ev atıklarını kompost ile dönüştüren kadınlarımıza, geleceğine atıksız bir yaşam felsefesini savunarak sahip çıkan gençlerimize, geçmişinden aldığı… pic.twitter.com/RXNq8MH7fd— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) April 4, 2023