Emine Erdoğan'dan sıfır atık paylaşımı: 2025 rotamızın insanlık adına hayırlı olmasını diliyorum

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İşte Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulumuzun üçüncü resmi toplantısını, İstanbul’da kıymetli üyelerimizin yüz yüze ve çevrimiçi katılımlarıyla gerçekleştirdik.

Daha önceki toplantımızda ele aldığımız önemli başlıkları derinlemesine değerlendirirken, sıfır atık hareketinin bir yaşam felsefesi olarak dünyamıza nasıl yön verebileceği üzerinde durduk.

Bu hareketin, gidişatı tersine çeviren güçlü bir yol haritası sunduğu gerçeğini daha geniş kitlelere ulaştırmanın sorumluluğunu hep birlikte taşıyoruz.

Toplantımızda, dünyanın farklı coğrafyalarındaki çabaları ortak bir vizyonda buluşturacak küresel bir liderlik anlayışının gerekliliğini değerlendirdik.

Bu vizyon doğrultusunda belirlediğimiz 2025 hedeflerimize ulaşmak için atılacak somut ve etkili adımları tartıştık.

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Kurul üyelerimizin derin bilgi ve değerli katkıları, bu yolculukta en mühim gücümüzdür.

Daha adil bir dünya için yaktığımız bu meşalenin ışığının her yere ulaşmasını temenni ediyor, 2025 rotamızın insanlık adına hayırlı olmasını diliyorum.