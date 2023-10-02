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Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık mesajı: Dönüşümün ilk adımı temiz kentlerden geçiyor

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#Emine Erdoğan#Sıfır Atık#İklim
Emine Erdoğandan Sıfır Atık mesajı: Dönüşümün ilk adımı temiz kentlerden geçiyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2023 15:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Dünyayı herkesin refahı için sağlıklı, daha yaşanabilir ve sürdürebilir bir yer haline getirmeye küresel Sıfır Atık hareketi ile söz verdik. Dönüşümün ve değişimin ilk adımı ise güvenli ve temiz kentlerden geçiyor.' dedi.

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Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şu şekilde:

Dünyayı herkesin refahı için sağlıklı, daha yaşanabilir ve sürdürebilir bir yer haline getirmeye küresel Sıfır Atık hareketi ile söz verdik.

Dönüşümün ve değişimin ilk adımı ise güvenli ve temiz kentlerden geçiyor.

Bu amaçla bu sene kardeş ülkemiz Azerbaycan’da gerçekleştirilen Dünya Habitat Günü programının uluslararası iş birliğini güçlendirmeye ve sonuçlarının daha iyi bir gelecek inşa etmeye vesile olmasını temenni ediyorum.

Fikirleri ve önerileriyle katkı sunan tüm temsilcileri kutluyor, programın hayırlı olmasını diliyorum.

 

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#Emine Erdoğan#Sıfır Atık#İklim

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