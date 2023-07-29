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Emine Erdoğan'dan 'Sıfır Atık' mesajı

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#Emine Erdoğan#Sıfır Atık#Sıfır Atık Projesi
Emine Erdoğandan Sıfır Atık mesajı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2023 13:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi’nin önemine vurgu yaparak "Türkiye’de Sıfır Atık hareketini benimseyen milletimizin gayretleriyle hayallerin ötesinde bir başarı elde edildi. İnanıyorum ki, Danışma Kurulumuz vesilesiyle bu başarıyı küresel bir boyuta taşıyacak, iklim krizi ile mücadeleye güç kazandıracağız" mesajını paylaştı.

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Emine Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Dünyanın gördüğü her büyük başarı önce bir hayaldi. Türkiye’de Sıfır Atık hareketini benimseyen milletimizin gayretleriyle hayallerin ötesinde bir başarı elde edildi. İnanıyorum ki, Danışma Kurulumuz vesilesiyle bu başarıyı küresel bir boyuta taşıyacak, iklim krizi ile mücadeleye güç kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

 

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#Emine Erdoğan#Sıfır Atık#Sıfır Atık Projesi

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