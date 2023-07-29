Emine Erdoğan'dan 'Sıfır Atık' mesajı

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Emine Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Dünyanın gördüğü her büyük başarı önce bir hayaldi. Türkiye’de Sıfır Atık hareketini benimseyen milletimizin gayretleriyle hayallerin ötesinde bir başarı elde edildi. İnanıyorum ki, Danışma Kurulumuz vesilesiyle bu başarıyı küresel bir boyuta taşıyacak, iklim krizi ile mücadeleye güç kazandıracağız" ifadelerini kullandı.