Emine Erdoğan'dan sıfır atık için tam destek

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Capital ve Ekonomist dergilerinin ev sahipliğinde çevrimiçi düzenlenen Sıfır Atık Zirvesi 2021 toplantısına video mesajla katılan Emine Erdoğan, mesajında özetle şunları söyledi:

DÜNYANIN EMANETÇİSİYİZ

“Birçok canlı türü yok olmakta, emanet aldığımız dünya çocuklarımıza eksilerek kalmaktadır. Dünya bir bütün. Biz, insanoğlu da onun emanetçisiyiz. Paris İklim Anlaşması’nın Meclis’te kabulüyle imza sahibi ülkelere olduğu gibi bize de yeni sorumluluklar yüklenecek. İşte bu noktada işbirliğimizi arttıracağımıza inancım tam. Yatırımcılar ve işletmelere bu noktada büyük görevler düşüyor. Sıfır atık yaklaşımını, kurum kültürünün bir parçası haline getirmek, bu işin özünü teşkil ediyor.”