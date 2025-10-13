×
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Forumu paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#İstanbul#BM Raporu
Emine Erdoğandan Sıfır Atık Forumu paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2025 10:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da gerçekleşecek olan Sıfır Atık Forumu'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Çevre ve sıfır atık konusunda dünyanın en kapsamlı buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak olmanın heyecanı ve gururu içerisindeyiz.

Sıfır Atık Vakfımız ve Birleşmiş Milletler iş birliğinde düzenlenecek olan Sıfır Atık Forumu, 104 ülkeden temsilcileri bir araya getirerek sürdürülebilir bir gelecek için ortak çözümler arayacak.

“İnsan, Mekan, Dönüşüm” temasıyla gerçekleşecek forum, Türkiye’nin Sıfır Atık kararlılığını dünyaya taşıyacak.

Döngüsel ekonomi, yeşil dönüşüm ve iklim krizi ile mücadele için yol haritasının belirleneceği küresel bir platform olacak.

Fikirlerin ve umutların aynı masada birleşeceği forumun çıktılarının, 2026 BM Sıfır Atık Raporu’na temel oluşturacak olması ise bu buluşmayı hem anlamlı hem de tarihi kılıyor.

İstanbul’dan yükselen bu güçlü vizyonun, dünyayı daha yaşanabilir kılacak güçlü bir dönüşüme vesile olmasını diliyorum. - 17-19 Ekim 2025 | İstanbul

