Emine Erdoğan'dan ‘sıfır atık festivali’ne davet

Emine Erdoğandan ‘sıfır atık festivali’ne davet
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2026 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde, İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Sıfır Atık Festivali’nin güçlü bir farkındalık hareketi olduğunu belirtti.

Emine Erdoğan, “‘Enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm’ temasıyla hayat bulan festival, geleneğin birikimini geleceğin ihtiyaçlarıyla harmanlayan, her yaştan insanı ortak bir sorumluluk etrafında buluşturan anlamlı bir adım. Daha yaşanabilir bir dünya için tüm vatandaşlarımızı, bu dönüşüm hareketinin bir parçası olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı. Sıfır Atık Festivali’nin Atatürk Havalimanı’nda 4-7 Haziran tarihleri arasında düzenleneceği belirtilen paylaşımda, festival kapsamında hazırlanan bir video da yer aldı.    

#Emine Erdoğan#Sıfır Atık Festivali#Enerji Verimliliği

