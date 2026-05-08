×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEK YAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan'dan 'Sıfır Atık Festivali' paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Sıfır Atık#İstanbul Sıfır Atık Haftası
Emine Erdoğandan Sıfır Atık Festivali paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2026 10:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı Sıfır Atık Festivali ile ilgili paylaşımda "Daha yaşanabilir bir dünya için tüm vatandaşlarımızı, bu dönüşüm hareketinin bir parçası olmaya davet ediyorum." dedi.

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sıfır Atık Vakfımız ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız iş birliğinde, İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Sıfır Atık Festivali, güçlü bir farkındalık hareketi.

“Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm” temasıyla hayat bulan festival; geleneğin birikimini geleceğin ihtiyaçlarıyla harmanlayan, her yaştan insanı ortak bir sorumluluk etrafında buluşturan anlamlı bir adım.

Daha yaşanabilir bir dünya için tüm vatandaşlarımızı, bu dönüşüm hareketinin bir parçası olmaya davet ediyorum."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Sıfır Atık#İstanbul Sıfır Atık Haftası

BAKMADAN GEÇME!