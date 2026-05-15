Emine Erdoğan’dan ‘Sıfır Atık’ açılışı

Kazakistan’daki resmi temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Kazakistan’ın önde gelen tarım üniversitelerinden biri olan Seyfullin Devlet Tarım Teknik Üniversitesi’ni ziyaret etti. Emine Erdoğan’ı yöresel kıyafetler giyen öğrenciler karşıladı. Emine Erdoğan, Kazakistan Sağlık Bakanı Akmaral Alnazarova ve beraberindekilerle Seyfullin Devlet Tarım Teknik Üniversitesi’nde Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı’nın açılış kurdelesini kesti.

ORGANİK ÜRÜNLER

Açılışın ardından Emine Erdoğan, laboratuvar ile üniversite bünyesinde yapılan organik tarım çalışmaları sonucu üretilen ürünlerin yer aldığı stantları gezerek organik tarım çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Emine Erdoğan ve beraberindekilere Kazak çalgıları eşliğinde Türkçe ve Kazakça müzik dinletisi sunuldu.

‘DOMBRA’ ÇALINDI

Dinletide yer alan ‘Dombra’ şarkısına Emine Erdoğan alkışlarıyla eşlik etti. Açılışa ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Emine Erdoğan özetle, “Türkiye’nin dost eli TİKA’nın destekleriyle Saken Seyfullin Kazak Tarım Teknik Araştırma Üniversitesi’ne kazandırılan laboratuvarın sıfır atık, sürdürülebilir tarım, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi alanlarında önemli çalışmalara ev sahipliği yapacağına yürekten inanıyorum. Bu anlamlı girişimin Türkiye ile Kazakistan arasındaki kardeşliği pekiştirmesini diliyor, projede emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum” dedi.

TİKA KURDU

- Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı, üniversite bünyesinde atıkların sürdürülebilir yönetimi ve döngüsel ekonomi alanlarında eğitim ve araştırma kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla TİKA tarafından kuruldu.