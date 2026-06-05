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Emine Erdoğan'dan sıfır atık açıklaması: Sürdürülebilir kalkınmaya dönüştürücü bir etki oluşturacaktır

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#Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan#EMİNE ERDOĞAN#SOSYAL MEDYA
Emine Erdoğandan sıfır atık açıklaması: Sürdürülebilir kalkınmaya dönüştürücü bir etki oluşturacaktır
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2026 17:50

Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali, ikinci gününde de yoğun ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'İnanıyoruz ki sıfır atık, kaynakların korunmasından sürdürülebilir kalkınmaya kadar birçok alanda dönüştürücü bir etki oluşturacaktır.' dedi.

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Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Dünyanın en kapsamlı uluslararası çevre buluşmalarından biri olan Uluslararası Sıfır Atık Forumu’nun açılış programında, farklı coğrafyalardan kıymetli isimlerle bir araya gelmekten memnuniyet duydum.

Bu sene ikincisi düzenlenen forum için kadim şehrimiz İstanbul’da, ne mutlu ki, 183 ülkeden gelen temsilciyi, 500’ü aşkın kurum ve kuruluşu, 5 binden fazla katılımcıyı ağırlıyoruz.

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“Antalya’ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık” temasıyla gerçekleşen forumumuz, COP31 İklim Zirvesi’ne uzanan süreçte önemli bir eşik.

Bugün iklim değişikliği, sınır tanımayan ve ortak çözümler gerektiren bir mesele olarak karşımızda duruyor. Bizler de forum aracılığıyla iklim mücadelesinde sıfır atık hareketini, atık yönetimine ilişkin bir yaklaşımın çok ötesinde, etkili bir iklim eylemi olarak vurguluyoruz.

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İnanıyoruz ki sıfır atık, kaynakların korunmasından sürdürülebilir kalkınmaya kadar birçok alanda dönüştürücü bir etki oluşturacaktır.

Emine Erdoğandan sıfır atık açıklaması: Sürdürülebilir kalkınmaya dönüştürücü bir etki oluşturacaktır

Buradan yükselecek sinerjinin, ortak geleceğimiz için yepyeni başlangıçların vesilesi olmasını temenni ediyorum.

Emine Erdoğandan sıfır atık açıklaması: Sürdürülebilir kalkınmaya dönüştürücü bir etki oluşturacaktır

Sıfır Atık Vakfımıza, destek veren bakanlıklarımıza, İstanbul Valiliğimiz ile emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum.

Emine Erdoğandan sıfır atık açıklaması: Sürdürülebilir kalkınmaya dönüştürücü bir etki oluşturacaktır

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#Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan#EMİNE ERDOĞAN#SOSYAL MEDYA

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