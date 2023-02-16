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Emine Erdoğan'dan Şeyha Fatima bint Mubarak'a yardım teşekkürü

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#Emine Erdoğan#Deprem#BAE
Emine Erdoğandan Şeyha Fatima bint Mubaraka yardım teşekkürü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2023 16:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, insani yardım kampanyasına destek veren BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed'in annesi Şeyha Fatima bint Mubarak'a teşekkür mesajı yayımladı.

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Emine Erdoğan'ın Twitter'dan paylaşımı şöyle:

BAE Kızılayı tarafından başlatılan 'Bridges of Goods' insani yardım kampanyasına destek veren BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed'in değerli annesi Şeyha Fatima bint Mubarak'a ve BAE halkına teşekkür ediyorum.

Bu afeti, dost halkların dayanışmasıyla atlatacağımıza inanıyorum.

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#Emine Erdoğan#Deprem#BAE

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