Emine Erdoğan'dan Şeyha Fatima bint Mubarak'a yardım teşekkürü

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Emine Erdoğan'ın Twitter'dan paylaşımı şöyle:

BAE Kızılayı tarafından başlatılan 'Bridges of Goods' insani yardım kampanyasına destek veren BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed'in değerli annesi Şeyha Fatima bint Mubarak'a ve BAE halkına teşekkür ediyorum.

Bu afeti, dost halkların dayanışmasıyla atlatacağımıza inanıyorum.