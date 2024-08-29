Emine Erdoğan’dan Şenler mesajı: Bize yön verdi

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ‘Huzur Sokağı’ romanıyla hatırlanan yazar Şule Yüksel Şenler’in vefatının 5. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda özetle şunları kaydetti: “Şule abla bizlere, insan olmanın özünde yatan doğruluk, adalet ve hakikat için mücadele etmeyi, ideallerini cesaret ve zarafetle savunabilmeyi öğretti. Ne mutlu ki bugün, mirasını yaşatmak için kurduğumuz Şule Yüksel Şenler Vakfı, ömrünü adadığı herkes için adil bir dünya hayalini yeni nesillerin kalbine nakşediyor.”

Erdoğan paylaşımında yer verdiği videoda da Şenler’i şöyle anlattı: “Çevresine özgüven aşıladı. Ben ona baktığımda cesareti, sabrı, korkusuzluğu, inancın insanı nasıl devleştirdiğini görüyorum. İçinde yaşamayı arzuladığımız dünyayı kuracak cesareti vermiştir o bize. Ne mutlu ki ektiği tohumların filiz verdiğini kendisi de gördü.”

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ERDOĞAN DA ANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Şenler için paylaştığı mesajında, “Ömrünü aklıselim, kalbiselim, zevkiselim nesiller yetiştirmeye adayan; eserleriyle, mücadele ve imtihanla geçen hayatıyla pek çok gence ilham veren Şule Yüksel Şenler Hanımefendi’yi rahmetle yâd ediyorum” dedi.