Emine Erdoğan'dan sel felaketinde vefat edenler için taziye mesajı

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Emine Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Deprem bölgelerimizde meydana gelen sel felaketi ile bir kez daha kahrolduk. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybeden canlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Kayıplarımızın sağ salim bulunmasını temenni ediyorum. Başımız sağ olsun.