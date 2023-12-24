×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan'dan şehitler için baş sağlığı mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Şehit#Baş Sağlığı
Emine Erdoğandan şehitler için baş sağlığı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2023 00:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olması ile ilgili baş sağlığı mesajı yayınladı.

Haberin Devamı

Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Art arda gelen acı haberler yüreğimizi dağladı… Şehit olan Mehmetçiklerimize Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerimize acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Şehit#Baş Sağlığı

BAKMADAN GEÇME!