Emine Erdoğan'dan seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı hepimize kutlu olsun

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı konuşma sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan eşi Emine Erdoğan, "Güven, istikrar, büyük ve güçlü Türkiye diyerek sandığa giden tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İlk günkü aşkla bir ve beraber olmaya devam edecek, Türkiye Yüzyılı idealimize 85 milyon, tek yürek olarak ulaşacağız. Bu yolda desteğini ve emeğini esirgemeyen yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye Yüzyılı hepimize kutlu olsun." ifadelerini kullandı.