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Emine Erdoğan'dan Şeb-i Arus mesajı

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#Emine Erdoğan#Mevlana#Şeb-İ Arus
Emine Erdoğandan Şeb-i Arus mesajı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2023 12:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mevlana'nın 750. vuslat yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı

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Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Çağları ve sınırları aşan kardeşlik ikliminin mimarı, marifet nurunun aynası, Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıfı, büyük âlim Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumi’yi 750. vuslat yıl dönümünde hürmetle, rahmetle yâd ediyorum.

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#Emine Erdoğan#Mevlana#Şeb-İ Arus

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