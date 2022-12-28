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Emine Erdoğan'dan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür: Dünyaya örnek olacak bir başarı

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#Emine Erdoğan#Atıksu Arıtma Tesisi#Sıfır Atık
Emine Erdoğandan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkür: Dünyaya örnek olacak bir başarı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2022 14:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yaptığı açıklamada "Atıksu Arıtma Tesisi’nde suyun arıtılmasıyla oluşan atık çamuru gübreye dönüştüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni kutluyorum. Günde 25 ton gübre elde edilmesi dünyaya örnek olacak bir başarı." ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Sıfır Atık anlayışıyla ortaya koyduğu projeye destek mesajı yayınladı. Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Atıksu Arıtma Tesisi’nde suyun arıtılmasıyla oluşan atık çamuru gübreye dönüştüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni kutluyorum. Atık çamur verimli toprağa dönüşüyor, geleceğimize nefes oluyor. Günde 25 ton gübre elde edilmesi dünyaya örnek olacak bir başarı.

İsrafı engellemek, yaşamdan tasarruf etmek anlamına geliyor. Yerel yönetimlerimizin Sıfır Atık anlayışıyla ortaya koydukları çalışmalarla kazanan ülkemiz oluyor. Sürdürülebilir odaklı uygulamaları olan tüm belediyelerimize gelecek nesiller adına teşekkür ediyorum.

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#Emine Erdoğan#Atıksu Arıtma Tesisi#Sıfır Atık

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