×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Regaip Kandili#Filistin
Emine Erdoğandan Regaip Kandili mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2024 10:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Regaip Kandili dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Haberin Devamı

Emine Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Ülkemiz, milletimiz ile tüm İslam âleminin #RegaipGecesi ve üç ayları mübarek olsun.

Filistinli kardeşlerimiz ve bütün mazlumlar için birleştirdiğimiz dualarımızın kabul olmasını diliyor, bu mübarek gecenin; barışın, kurtuluşun ve huzurun müjdecisi olmasını temenni ediyorum.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Regaip Kandili#Filistin

BAKMADAN GEÇME!