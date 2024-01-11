Emine Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı

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Emine Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Ülkemiz, milletimiz ile tüm İslam âleminin #RegaipGecesi ve üç ayları mübarek olsun.

Filistinli kardeşlerimiz ve bütün mazlumlar için birleştirdiğimiz dualarımızın kabul olmasını diliyor, bu mübarek gecenin; barışın, kurtuluşun ve huzurun müjdecisi olmasını temenni ediyorum.