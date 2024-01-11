Emine Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı

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Emine Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:
Ülkemiz, milletimiz ile tüm İslam âleminin #RegaipGecesi ve üç ayları mübarek olsun.
Filistinli kardeşlerimiz ve bütün mazlumlar için birleştirdiğimiz dualarımızın kabul olmasını diliyor, bu mübarek gecenin; barışın, kurtuluşun ve huzurun müjdecisi olmasını temenni ediyorum.
Ülkemiz, milletimiz ile tüm İslam âleminin #RegaipGecesi ve üç ayları mübarek olsun.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) January 11, 2024
Filistinli kardeşlerimiz ve bütün mazlumlar için birleştirdiğimiz dualarımızın kabul olmasını diliyor, bu mübarek gecenin; barışın, kurtuluşun ve huzurun müjdecisi olmasını temenni ediyorum. pic.twitter.com/qufLDMfvo4