Emine Erdoğan'dan ramazan mesajı

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Emine Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:
Mübarek Ramazan-ı Şerif’in huzur ikliminde dostluk ve kardeşlik sofralarında buluşacak, dertlerimize ortak, sabrımıza destek, birbirimize dayanak olacağız. Sevmenin, sevilmenin, paylaşmanın maneviyatına birlikte erişeceğiz.
Rahmet ve bereket ayı #Ramazan’ın ülkemize esenlik getirmesini diliyorum. Rabbim, ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul eylesin.
Mübarek Ramazan-ı Şerif’in huzur ikliminde dostluk ve kardeşlik sofralarında buluşacak, dertlerimize ortak, sabrımıza destek, birbirimize dayanak olacağız. Sevmenin, sevilmenin, paylaşmanın maneviyatına birlikte erişeceğiz.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 23, 2023
Rahmet ve bereket ayı #Ramazan’ın ülkemize esenlik…