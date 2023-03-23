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Emine Erdoğan'dan ramazan mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Ramazan#Twitter
Emine Erdoğandan ramazan mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 13:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ramazan dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Emine Erdoğan'ın paylaşımı şöyle: 

Mübarek Ramazan-ı Şerif’in huzur ikliminde dostluk ve kardeşlik sofralarında buluşacak, dertlerimize ortak, sabrımıza destek, birbirimize dayanak olacağız. Sevmenin, sevilmenin, paylaşmanın maneviyatına birlikte erişeceğiz.

Rahmet ve bereket ayı #Ramazan’ın ülkemize esenlik getirmesini diliyorum. Rabbim, ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul eylesin.

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#Emine Erdoğan#Ramazan#Twitter

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