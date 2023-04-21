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Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı: Azı çoğaltmak için bir milat olsun

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#Emine Erdoğan#Ramazan Bayramı#Bayram
Emine Erdoğandan Ramazan Bayramı mesajı: Azı çoğaltmak için bir milat olsun
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2023 09:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu bayram, gönüller yapmak, eksiği tamamlamak, azı çoğaltmak için bir milat olsun. Hatırlanmayı, tebessümü, hoş sohbeti bekleyen yüreklere dost elimizi uzatmaya devam edelim" ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Özlemle beklediğimiz Ramazan Bayramı'na kavuşmanın buruk sevincini yaşıyoruz.

Bu bayram, gönüller yapmak, eksiği tamamlamak, azı çoğaltmak için bir milat olsun. Hatırlanmayı, tebessümü, hoş sohbeti bekleyen yüreklere dost elimizi uzatmaya devam edelim.

Milletimizin ve İslam âleminin bayramını tebrik ediyor, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeyi diliyorum.

Depremde yitirdiğimiz kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır niyaz ediyorum."

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#Emine Erdoğan#Ramazan Bayramı#Bayram

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