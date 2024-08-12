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Emine Erdoğan'dan Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculara teşekkür mesajı

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#Emine Erdoğan#Paris#Olimpiyat
Emine Erdoğandan Paris 2024 Olimpiyatlarında Türkiyeyi temsil eden sporculara teşekkür mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 10:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculara teşekkür etti.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Paris 2024 Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil eden tüm milli yıldızlarımıza üstün çabaları için teşekkür ediyorum. Emekleriyle iz bırakan sporcularımızın mücadelesi, kalbimizdeki gururun büyümesine vesile oldu. İnanıyorum ki her birinin azmi, geleceğin şampiyonlarına ilham olacak. Yolları açık, başarıları daim olsun."

Erdoğan, paylaşımında olimpiyatlarda madalya alan 11 sporcunun fotoğrafına da yer verdi.

Emine Erdoğandan Paris 2024 Olimpiyatlarında Türkiyeyi temsil eden sporculara teşekkür mesajı

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#Emine Erdoğan#Paris#Olimpiyat

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