Emine Erdoğan'dan, Özbekistan ziyaretine ilişkin paylaşım

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Emine Erdoğan, Özbekistan'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaret kapsamında katıldığı programlardan görüntülerin yer aldığı videoya da yer verdi.

Videoda, Semerkant'ta lider eşlerinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Çocukların Refahına Yatırım Yapmak: Gelecek Nesillerin Sürdürülebilir ve Adil Kalkınmasına Giden Yol Dünya Zirvesi' kapsamında düzenlenen oturumda yaptığı konuşmadan detaylar yer aldı.

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İMKON Rehabilitasyon Merkezi ve Çok Amaçlı Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumunun 5'incisinin açılış töreninden görüntülerin de olduğu videoda, zirve çerçevesinde hazırlanan 'Özbekistan'da Beşeri Sermayenin Geliştirilmesine Yönelik Reformlar' konulu sergi gezisinden kesitler de yer buldu. Ayrıca videoda, İmam Buhari Türbesi'ne ziyaretten görüntülere yer verildi.