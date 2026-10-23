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Emine Erdoğan'dan, Özbekistan ziyaretine ilişkin paylaşım

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#Emine Erdoğan#Özbekistan#Çocuk Refahı
Emine Erdoğandan, Özbekistan ziyaretine ilişkin paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 12:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Özbekistan ziyaretimizin, çocukların refahını önceleyen yeni adımlara ve ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın güçlenmesine vesile olmasını diliyorum" dedi.

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Emine Erdoğan, Özbekistan'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaret kapsamında katıldığı programlardan görüntülerin yer aldığı videoya da yer verdi.

Emine Erdoğandan, Özbekistan ziyaretine ilişkin paylaşım

Videoda, Semerkant'ta lider eşlerinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Çocukların Refahına Yatırım Yapmak: Gelecek Nesillerin Sürdürülebilir ve Adil Kalkınmasına Giden Yol Dünya Zirvesi' kapsamında düzenlenen oturumda yaptığı konuşmadan detaylar yer aldı.

Emine Erdoğandan, Özbekistan ziyaretine ilişkin paylaşım

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İMKON Rehabilitasyon Merkezi ve Çok Amaçlı Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumunun 5'incisinin açılış töreninden görüntülerin de olduğu videoda, zirve çerçevesinde hazırlanan 'Özbekistan'da Beşeri Sermayenin Geliştirilmesine Yönelik Reformlar' konulu sergi gezisinden kesitler de yer buldu. Ayrıca videoda, İmam Buhari Türbesi'ne ziyaretten görüntülere yer verildi.

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#Emine Erdoğan#Özbekistan#Çocuk Refahı

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