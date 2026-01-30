×
Emine Erdoğan'dan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile eşinin Türkiye ziyaretine ilişkin paylaşım

Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2026 11:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile eşi Ziroat Mirziyoyeva'nın Türkiye ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Ortak medeniyet mirasını paylaşan iki dost ülke olarak, Türkiye ve Özbekistan arasındaki samimi ilişkilerin her geçen gün daha da kuvvetlenmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşımda Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile eşi Ziroat Mirziyoyeva'nın Türkiye ziyaretine ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva'yla Ankara Palas'ı ziyaret etmişti.

Emine Erdoğan, Ankara Palas'ın girişinde karşıladığı Mirziyoyeva ile Hereke dokumaları, yıldız porselenleri ve diplomatik hediyelerin de aralarında olduğu Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait seçkin eserlerden oluşan müzeyi gezmişti.

#Emine Erdoğan#Cumhurbaşkanı#Özbekistan

