×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan'dan 'Orman Dede' olarak bilinen Rahim Demirbaş için taziye mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Rahim Demirbaş#Orman Dede
Emine Erdoğandan Orman Dede olarak bilinen Rahim Demirbaş için taziye mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2025 19:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Konya'da 30 yıl önce trafik kazasında ölen oğlunun anısına orman kurup, 27 yılda 50 binden fazla fidanı toprakla buluşturan ve bugün Konya'da hayatını kaybeden, 'Orman Dede' olarak bilinen Rahim Demirbaş için taziye mesajı yayımladı.

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin 'Orman Dedesi' Rahim Demirbaş’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başta kıymetli ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Doğaya duyduğu sonsuz sevgi ve bu uğurda gösterdiği eşsiz gayret herkesin büyük takdirini toplamış, 3'üncü Uluslararası Sıfır Atık Zirvemizde, kendisine 'Sıfır Atık Çevre Kahramanları Ödülünü' takdim etmiştik. Onun anlamlarla yüklü yaşamı bizlere gösterdi ki; inanmak, sabretmek ve emek vermekle çorak topraklar ormanlara dönüşebilir. Bu anlamlı mirası el birliğiyle yaşatacağımıza inanıyor, Rahim Demirbaş öğretmenimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin" dedi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Rahim Demirbaş#Orman Dede

BAKMADAN GEÇME!