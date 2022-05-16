Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan’dan 'Olgunlaşma Enstitüleri'ne tam destek

#Emine Erdoğan#Olgunlaşma Enstitüsü#DESTEK
Emine Erdoğan’dan Olgunlaşma Enstitülerine tam destek

Bursa Olgunlaşma Enstitüsü’nü ziyaret eden Emine Erdoğan, “Kaybolmaya yüz tutmuş zengin dokuların korunması ve dünyaya açılması için gösterilen her gayretin destekçisi olmayı sürdüreceğim” dedi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, kızlara biçki, dikiş ve ev ekonomisi öğretmek amacıyla ilk kez 1945 yılında açılan ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren olgunlaşma enstitülerine destek vermeye devam ediyor. Önceki gün Emine Erdoğan, Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın eşi Ayşegül Canbolat’ın ev sahipliğinde Bursa Olgunlaşma Enstitüsü’nü ziyaret etti. Ziyarete, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve eşi Hale Koca, Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Vildan Yılmaz Gürel, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın eşi Sevinç Aktaş da katıldı. Bursa Olgunlaşma Enstitüsü kafeterya/satış ofisinde düzenlenen sergi alanını gezen Emine Erdoğan, eserleri yakından inceleyerek enstitü çalışmaları ve projeleri hakkında enstitü Müdürü Nilüfer Karakoç’tan bilgi aldı.

Haberin Devamı

BASKI VE PANO YAPTI

Enstitünün üretim atölyelerinde incelemelerde bulunan, atölyelerde yapılan çalışmalar ve üretilen ürünler hakkında öğretmen ve usta öğreticilerden bilgi alan Emine Erdoğan geleneksel el sanatlarının yaşatılması konusunda yapılan işlerin önemine vurgu yaptı. Seramik atölyesindeki çalışmaları ilgiyle inceleyen Erdoğan, bir ara kolları sıvayıp, baskı yöntemiyle çınar yaprağı ve Yeşil Türbe desenli pano yapımına da eşlik etti.

Emine Erdoğan’dan Olgunlaşma Enstitülerine tam destek


'ÖNCÜ ROLE SAHİP'

Emine Erdoğan, ziyaretin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da şu ifadelere yer verdi: “Kültürel mirasımızın geleceğe taşınmasında, 1945’ten günümüze Olgunlaşma Enstitülerimiz öncü bir role sahip. Geleneksel Türk Sanatlarının bir dünya markası olma yolunda ‘@bohcatr’ projesi ve Olgunlaşma Akademisi ile kazandığı ivmenin yeni çalışmalarla artarak devamını diliyorum. Kaybolmaya yüz tutmuş zengin dokuların korunması ve dünyaya açılması için gösterilen her gayretin destekçisi olmayı sürdüreceğim. Bursa Olgunlaşma atölyelerinde, Bursa’nın kadim tarihini ilmek ilmek işleyen maharetli elleri yürekten kutluyorum.”

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Olgunlaşma Enstitüsü#DESTEK

BAKMADAN GEÇME!

Maske kaygıları da gizledi ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...

Maske kaygıları da gizledi! ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...'

#Maske
Süpermodel, diyetisyen, yazar, büyükanne... Elon Muskın gündemden düşmeyen annesi Maye Musk

Süpermodel, diyetisyen, yazar, büyükanne... Elon Musk'ın gündemden düşmeyen annesi Maye Musk!

#Maye Musk
Sağ mı sol mu Hangi tarafa yatmak daha sağlıklı

Sağ mı sol mu? Hangi tarafa yatmak daha sağlıklı?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Maske kaygıları da gizledi ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...

Maske kaygıları da gizledi! ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...'

#Maske
Süpermodel, diyetisyen, yazar, büyükanne... Elon Muskın gündemden düşmeyen annesi Maye Musk

Süpermodel, diyetisyen, yazar, büyükanne... Elon Musk'ın gündemden düşmeyen annesi Maye Musk!

#Maye Musk
Sağ mı sol mu Hangi tarafa yatmak daha sağlıklı

Sağ mı sol mu? Hangi tarafa yatmak daha sağlıklı?

#Sağlık