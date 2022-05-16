Emine Erdoğan’dan 'Olgunlaşma Enstitüleri'ne tam destek

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, kızlara biçki, dikiş ve ev ekonomisi öğretmek amacıyla ilk kez 1945 yılında açılan ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren olgunlaşma enstitülerine destek vermeye devam ediyor. Önceki gün Emine Erdoğan, Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın eşi Ayşegül Canbolat’ın ev sahipliğinde Bursa Olgunlaşma Enstitüsü’nü ziyaret etti. Ziyarete, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve eşi Hale Koca, Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Vildan Yılmaz Gürel, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın eşi Sevinç Aktaş da katıldı. Bursa Olgunlaşma Enstitüsü kafeterya/satış ofisinde düzenlenen sergi alanını gezen Emine Erdoğan, eserleri yakından inceleyerek enstitü çalışmaları ve projeleri hakkında enstitü Müdürü Nilüfer Karakoç’tan bilgi aldı.

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BASKI VE PANO YAPTI

Enstitünün üretim atölyelerinde incelemelerde bulunan, atölyelerde yapılan çalışmalar ve üretilen ürünler hakkında öğretmen ve usta öğreticilerden bilgi alan Emine Erdoğan geleneksel el sanatlarının yaşatılması konusunda yapılan işlerin önemine vurgu yaptı. Seramik atölyesindeki çalışmaları ilgiyle inceleyen Erdoğan, bir ara kolları sıvayıp, baskı yöntemiyle çınar yaprağı ve Yeşil Türbe desenli pano yapımına da eşlik etti.





Emine Erdoğan, ziyaretin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da şu ifadelere yer verdi: “Kültürel mirasımızın geleceğe taşınmasında, 1945’ten günümüze Olgunlaşma Enstitülerimiz öncü bir role sahip. Geleneksel Türk Sanatlarının bir dünya markası olma yolunda ‘@bohcatr’ projesi ve Olgunlaşma Akademisi ile kazandığı ivmenin yeni çalışmalarla artarak devamını diliyorum. Kaybolmaya yüz tutmuş zengin dokuların korunması ve dünyaya açılması için gösterilen her gayretin destekçisi olmayı sürdüreceğim. Bursa Olgunlaşma atölyelerinde, Bursa’nın kadim tarihini ilmek ilmek işleyen maharetli elleri yürekten kutluyorum.”