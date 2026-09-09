Emine Erdoğan’dan okuryazarlık çağrısı

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Emine Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“’Haydi Kızlar Okula’ çağrısıyla nice kız çocuğumuz okuluna kavuştu. ‘Ana Kız Okuldayız’ kampanyası, öğrenmenin yaşı olmadığını gösterdi. ‘Okuryazarlık Seferberliği’ binlerce vatandaşımızı harflerle buluşturdu. ‘Nerede Kalmıştık’ projesi ise yarım kalan öğrenim yolculuklarına devam etme imkânı sundu. Ne mutlu ki hiçbir hayal imkansızlıklar yüzünden yarım kalmasın diye attığımız bu adımlar, yıllar içinde sayısız hayatı değiştirdi. Bugün kalem tutan her el, okula dönen her kızımız ve öğrendiği ilk kelimenin sevincini yaşayan her insanımız, verilen emeğin en güzel karşılığıdır. Her birini gönülden tebrik ediyor, öğrenmenin gücünün ve bilginin bereketinin nice yüreğe ilham olmasını diliyorum.”

8 YILDA 471 BİN KADIN

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Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan Okuryazarlık Seferberliği kapsamında 2018’den itibaren açılan kurslara 1 milyon 965 bin 802 kişi katılırken, 1 milyon 17 bin 631’i okuma-yazma kurslarından belge almaya hak kazandı. Yetişkin okuma-yazma kurslarına 141 bin 529 kursiyer katıldı. 2018’de Türkiye’de 15 yaş üstü okuma - yazma bilmeyen kadın sayısı 1 milyon 872 bin 141 olarak tespit edildi. 2018’den bu yana 471 bin 734 kadının okuma-yazma öğrenmesiyle bu sayı 1 milyon 400 bin 407’ye geriledi. Seferberliğin başlamasından bir yıl önce Türkiye’de 2 milyon 330 bin 640 olan 15 yaş üstü okuma-yazma bilmeyenlerin sayısı, seferberliğin başlatıldığı 2018’de 2 milyon 197 bin 257’ye düştü.

HER YIL 8 EYLÜL

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) aldığı kararla 1967’den bu yana her yıl 8 Eylül, “Uluslararası Okuryazarlık Günü” olarak kutlanıyor. Bu kapsamda okuryazarlığın temel bir insan hakları meselesi olduğunu vurgulayan UNESCO, karşılıklı anlayışı, sosyal uyumu ve barışı teşvik etmek için okuryazarlığın önemine dikkati çekiyor. Türkiye’de de okuryazarlık oranlarının artırılmasına yönelik yetişkinleri merkeze alan çalışmalar yürütülüyor.