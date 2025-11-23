×
Emine Erdoğan’dan okul ziyareti

Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2025 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’a eşlik eden Emine Erdoğan, Johannesburg’da Türkiye Maarif Vakfı’nın Uluslararası Maarif Okulu’nu ziyaret etti.

Emine Erdoğan, okula gelişinde Maarif Vakfı Güney Afrika Ülke Temsilcisi Abdullah Cevizci ve öğretmenler tarafından karşılandı. “Geri Dönüşüm ve Çevre” temalı sergiyi gezen Emine Erdoğan, buradaki çalışmalar hakkında öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı.

AFRİKA’NIN RENKLİ KÜLTÜRÜ GÜÇLÜ RUHU

Öğrencilerin perküsyon, koro ve şiir performanslarını dinleyen Emine Erdoğan, dans ekibinin gösterisini de ilgiyle izledi. Emine Erdoğan, Uluslararası Maarif Okulu’nu ziyaretine ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle bulunduğumuz Güney Afrika’da, Uluslararası Johannesburg Maarif Okulu’nu ziyaret ederek, Afrikalı çocuklarımızla buluşmaktan mutluluk duydum. Çocuklarımızın içten karşılamasında, Afrika’nın sıcaklığını, renkli kültürünü ve güçlü ruhunu derinden hissettim. Ülkemizin uluslararası eğitimde dünyaya açılan penceresi olan Maarif Okullarımızın, bu zengin coğrafyada toplumlar arası köprüleri güçlendirmeye devam etmesini diliyorum. Tüm çocuklarımıza ilimle ve güvenle yürüdükleri başarı dolu bir gelecek diliyorum.”

#Emine Erdoğan#G20 Liderler Zirvesi#Uluslararası Eğitim

